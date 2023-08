Lazio, Kamada Cam: il primo allenamento del giapponese - FOTO

Sono state ore frenetiche e importanti le ultime per Daichi Kamada. In questi giorni, il centrocampista giapponese è arrivato a Roma e, dopo aver svolto le visite mediche, ha firmato il suo nuovo contratto con la Lazio. Il secondo acquisto della sessione estiva biancoceleste è stato travolto dall'entusiasmo dei tifosi che non vedono l'ora di vederlo all'opera. L'ex Eintracht non ha raggiunto la squadra in Spagna, ma, proprio nel giorno del suo compleanno, sta svolgendo qualche allenamento differenziato a Formello. Daichi conoscerà martedì i suoi nuovi compagni e mister Sarri. Intanto, sui canali ufficiali del club capitolino, spuntano i primi scatti sul terreno di gioco del nuovo numero 6 della Lazio. Scorri a fine articolo per vederli.