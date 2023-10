Lazio | Kamada, che sorpresa dal Giappone! Sarri gongola...

Sono state diramate le convocazioni per i prossimi impegni dei Samurai Blu contro Canada e Tunisia. Ecco la decisione su Kamada....

Una buona notizia per Maurizio Sarri arriva dal Giappone. Daichi Kamada non è stato convocato dal commissario tecnico per i prossimi impegni internazionali dei Samurai Blu. Il Giappone sarà impegnato in due sfide interne, a Niigata e Kobe, contro Canada e Tunisia in programma rispettivamente il 13 e il 17 ottobre. Amichevoli utili alla squadra per consolidare intesa e meccanismi in vista della Coppa d'Asia di gennaio. Hajime Moriyasu ha deciso di non convocare Kamada, probabilmente per consentirgli di rimanere a Formello e recuperare la miglior condizione fisica e integrarsi nelle idee di calcio di Sarri. Il tecnico toscano quindi avrà a disposizione Kamada durante la sosta, un modo per accelerare il processo di inserimento dell'ex Eintracht nel nuovo ruolo di mezzala.