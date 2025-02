Lazio, Kamenovic fa a botte con gli infortuni: che sfortuna per il terzino

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo l'ottimo impatto nella seconda parte della scorsa stagione, Dimitrije Kamenovic sperava di riuscire a ripetersi anche quest'anno. Tornato all'Yverdon, in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio, aveva tutte le potenzialità per confermarsi come un titolare inamovibile della rosa di Paolo Tramezzani, ma la sfortuna si è scagliata contro il terzino serbo. Dopo una partenza come da programma, infatti, a fine settembre Kamenovic ha accusato un problema fisico che lo ha tenuto fuori per un mese e mezzo. Quando è tornato a disposizione del tecnico italiano, si è ripreso il suo posto in squadra, prima di accusare un nuovo problema muscolare, questa volta agli adduttori, che lo vede ancora oggi nella lista degli infortunati, come ormai da due mesi. Un peccato se si considera quello che raccontano i numeri nel complesso: 9 presenze, tutte da titolare, e solo due panchine.