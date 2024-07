Lazio, Klose affronterà la Juve: le parole dell'ex attaccante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Miroslav Klose ha scelto Norimberga per lanciare la propria carriera da allenatore. Dopo l'esperienza vissuta con l'Altach, l'ex attaccante della Lazio, ha ricevuto l'incarico di guidare la squadra di Serie B tedesca e costruire un nuovo progetto che possa riportarla presto in Bundesliga. Un obiettivo sul quale 'Miro' si è messo subito a lavorare, partendo dalla preparazione pre-campionato, durante la quale dopo aver vinto per 2-1 contro il Blackburn, affronteranno il prossimo 26 luglio, alle 17.00, la nuova Juve di Thiago Motta. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, Klose ha presentato così la sfida:

"Ancora più che nel test con il Blackburn contro la Juve saremo sfavoriti, lo sappiamo. Ma vogliamo e dobbiamo fare bella figura davanti al nostro pubblico. Sappiamo che non sarà semplice, ma avremo la spinta dello stadio e la nostra casa deve diventare una fortezza, in amichevole come nelle partite ufficiali. Questo dovrà sempre essere il nostro spirito ed è in questo modo che intendiamo affrontare ogni sfida. Contro il Blackburn eravamo esattamente dove volevamo essere in termini di prestazioni atletiche, a livello offensivo siamo andati bene e la direzione è quella giusta. Abbiamo disputato una bella partita, ma ovviamente c’è tanto lavoro da svolgere. L'arrivo di Knocje? Stavamo cercando proprio questo profilo, siamo fortunati ad averlo preso noi".