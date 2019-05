Lazio, Kozak compie 30 anni: gli auguri della società

Approdato alla Lazio nel 2008, Libor Kozak non ha impiegato molto tempo per farsi amare dai tifosi biancocelesti. Prima una stagione in Primavera, poi il prestito al Brescia e dal 2010/2011 stabilmente nella Lazio dei grandi. Con un comunicato sul sito ufficiale, il club biancoceleste ha fatto gli auguri all'attaccante ceco per i suoi 30 anni, ricordando il suo primo gol a Roma arrivato contro la Fiorentina il 18 settembre 2010. Sono 22 le reti totali siglate con la maglia della Lazio (in 80 presenze), impreziosite dal titolo di capocannoniere dell'Europa League 2012/13 (10 gol). A seguito della vittoria in Coppa Italia del 26 maggio, Kozak lascia la Capitale per tentare l'avventura all'Aston Villa, minata da due gravi infortuni. Dopo un anno nello Slovan Liberec, ora il gigante ceco è promesso sposo dello Sparta Praga, squadra con la quale disputerà la prossima Europa League.

