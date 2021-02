Lazio, l'abbraccio degli amici a Immobile: gli auguri di Rocco Hunt ed 'Er Faina'

Non solo calciatori e personaggi del mondo dello sport hanno abbracciato Ciro Immobile augurandogli buon compleanno per i suoi 31 anni. Anche gli amici VIP del bomber biancoceleste gli hanno dedicato una storia Instagram. Prima il cantante campano Rocco Hunt, fresco di nuovo singolo "Che me chiamm a fa", ha scherzato: "Auguroni Brother. Non vedo l'ora di continuare a insegnarti a palleggiare". Poi anche Er Faina, tifoso biancoceleste famoso sul web, ha scritto: "Buon compleanno amico mio".