Lazio, l'agente di Acerbi: "Operazione complessa. Ha sempre voluto l'Inter"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

E' tutto fatto per Acerbi all'Inter. Dopo le visite mediche di rito, il difensore ha messo anche la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai colori nerazzurri. Intercettato da alcuni media all'uscita della sede dell'Inter, il suo agente Andrea Pastorello ha detto sulla trattativa: "C'è voluto il tempo necessario, è stata un'operaziione un po' complessa. E' contento il giocatore? Si, molto ed è contento di iniziare questa nuova avventura. C'è preoccupazione per come può essere accolto? Assolutamente no. Lui ha sempre voluto l'Inter. Assolutamente si. Ha dato dimostrazione di voler venire qua. Inzaghi è stato importante? Certo