Lazio, l'ex Cèsar parteciperà a un match di beneficenza a Cerveteri: le info

Un “Colpo di testa all'Alzheimer”, è quello che andrà in scena il prossimo 29 giugno allo stadio comunale Enrico Galli di Cerveteri. Alle ore 15 si affronteranno la nazionale italiana “All Star” contro la “ASD Nuovo Borgo San Martino”. L'ingresso allo stadio è a offerta libera , e l'incasso verrà interamente devoluto alla “Fondazione Sanità e Ricerca” di Roma, un'associazione che si occupa di dare sostegno e assistenza alle persone con Alzheimer. Saranno tanti gli ospiti illustri ed ex calciatori che scenderanno in campo per sostenere questa iniziativa, e tra loro ci sarà anche l'ex Lazio Aparecido Cèsar.

