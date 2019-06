Calciomercato Lazio, il Siviglia insiste per Luis Alberto: la strategia di Monchi

Luis Alberto continua a essere un obiettivo del Siviglia. La Lazio e in particolare Inzaghi considerano lo spagnolo un punto di forza e soltanto di fronte a un'offerta molto importante i biancocelesti sarebbero pronti a privarsene. In Spagna però si continua a parlare della trattativa, riportando di una certa distanza tra la proposta e la richiesta di 30 milioni. Per il sito estadiodeportivo.com potrebbe influire nella trattativa la strategia di Monchi, ex ds della Roma tornato al Siviglia dopo il terremoto giallorosso post derby e Porto del marzo scorso.

IL PROCURATORE DI LUIS ALBERTO - Il modus operandi di Monchi, anche in riferimento alla trattativa per Luis Alberto, è stato spiegato da Álvaro Torres, agente dello spagnolo, in un libro uscito qualche anno fa: "Monchi all'inizio riceve molte informazioni sulla situazione del giocatore, attraverso lo stesso giocatore e i suoi agenti. Questi dati rappresentano gli elementi più importanti in mano a un direttore sportivo, che a quel punto può valutare se il buon esito dell'operazione è praticabile o meno secondo i parametri economici del Siviglia. Superata questa fase Monchi si siede a negoziare con il club proprietario del cartellino".

