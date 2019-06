Calciomercato Lazio, dalla Spagna confermano: Jony è a un passo

Anche dalla Spagna arrivano importanti conferme sul prossimo trasferimento di Jony alla Lazio. Secondo l'edizione online di Marca, la partenza dell'esterno verso la Capitale è ormai vicinissima. La testata spagnola ha confermato lo stato avanzato della trattativa: il classe '91 arriverà a Roma firmando un pre-contratto di prestito che nel 2020 si convertirà in trasferimento a titolo definitivo. Minimo l'esborso economico per il club biancoceleste, che verserà nelle casse del Malaga una cifra praticamente pari all'ultimo stipendio del giocatore, cui contratto con il club andaluso scadrà il 30 giugno 2020. La situazione contrattuale di Jony non ha ingolosito solo la Lazio: anche Valencia, Siviglia e Villarreal lo hanno seguito negli ultimi mesi. Ma la scintilla sembra essere scoccata solo con la Lazio. Che adesso si appresta ad accoglierlo nella Capitale.

LAZIO, JONY A UN PASSO

