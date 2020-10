Lazio, l'ex Romulo presto papà. I messaggi di Leiva e Luiz Felipe - FT

Romulo presto papà. Bimbo in arrivo per l'ex Lazio, rimasto particolarmente legato al mondo biancoceleste e, in particolare, a Lucas Leiva. La compagna è incinta, e il brasiliano ha dato l'annuncio sul proprio profilo Instagram, sottolineando di non essere ancora a conoscenza del sesso del figlio: "Joaquim o Rebecca?". Alla fine l'ex biancoceleste con un video ha svelato che sarà una bambina e subito i suoi ex compagni hanno voluto mandargli un messaggio via social: "Siamo molto felici per voi, benvenuta Rebecca!", hanno scritto in coro Leiva e Luiz Felipe.

