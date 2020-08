Lazio, l'ex Sergio: “Fares l'ideale per la fascia sinistra. Servirà anche un attaccante di peso"

Ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex terzino biancoceleste Raffaele Sergio, si è soffermato sulle mosse di mercato della Lazio: “Sarà importante trovare i giocatori giusti sul mercato per migliorare la rosa. Chiunque verrà non avrà problemi a inserirsi in un contesto importante e positivo come quello biancoceleste. Fares sarebbe l'ideale: ha ottima corsa, buona tecnica e esperienza già in Serie A. Ha le qualità giuste per inserirsi nel contesto biancoceleste. Mi auguro poi che Lukaku riesca a superare i problemi fisici definitivamente, visto che quando è stato bene ha fatto la differenza. Attaccante? Muriqi sarebbe un ottimo acquisto, perchè permetterebbe a Inzaghi di avere un'alternativa di gioco, cercando di sfruttare il gioco aereo, caratteristica che negli anni è mancata alla Lazio”.

Lazio, Milinkovic: "Stiamo lavorando bene. Speriamo di riabbracciare presto i nostri tifosi allo stadio"

Calciomercato Lazio, Di Marzio: “Domenica l’incontro con la Spal per Fares”

www.lalaziosiamonoi.it