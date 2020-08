Calciomercato Lazio, Di Marzio: “Domenica l’incontro con la Spal per Fares”

L’accordo con il calciatore c’è. Mancano da limare gli ultimi dettagli tra le due società. La Spal chiede 10 milioni cash per l’esterno franco algerino. La Lazio ne offre 7 inserendo una contropartita che potrebbe essere uno tra Palombi, Maistro o Di Gennaro. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, l’incontro tra i due club per trovare l'accordo decisivo è previsto per domenica 30 agosto. Fares è vicinissimo a vestire la maglia biancoceleste della Lazio ma bisognerà aspettare la giornata di domenica per ulteriori sviluppi.