Lazio, l'incontro tra i due ex compagni: Romulo a casa di Leiva - FT

Un prestito di soli sei mesi, quello di Romulo alla Lazio, ma non per questo privo di ricordi e soddisfazioni. E a testimoniarlo un incontro speciale tra il brasiliano e un suo compagno nel corso dell'esperienza all'ombra del Colosseo. Si tratta di Lucas Leiva, indisponibile per la sfida odierna contro l'Hellas Verona e ormai assente anche per le ultime due giornate di campionato. L'ex Brescia è andato a trovare il centrocampista biancoceleste, che ha condiviso con i propri followers di Instagram la gioia di aver rivisto l'amico: "Grazie per la visita".

