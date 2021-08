Lazio, la carica di Luka Romero: “Prima partita e tanto entusiasmo!” - FOTO

Manca sempre meno al debutto della nuova Lazio di Sarri in Serie A. L’attesa sta per finire non solo per i tifosi, ma anche per i giocatori che non vedono l’ora di scendere in campo. Luka Romero ha suonato la carica con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Prima partita di campionato con molto entusiasmo”, la dedica che accompagna la foto del post. Pur non partendo tra i titolari di Sarri, l'argentino freme per poter dare il suo supporto alla squadra.

