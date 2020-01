Lazio, la classifica del decennio di Europa League: Siviglia primo e i biancocelesti...

Si è aperto da poco il 2020 e s'è chiuso invece il secondo decennio del nuovo secolo. Tempo di bilanci, occasione per riavvolgere il nastro e rivivere quando accaduto negli ultimi dieci anni. Anche in Europa. L'avventura continentale della Lazio nella stagione in corso non è stata positiva, l'eliminazione già nella fase gironi rimane una piccola macchia sul cammino fin qui fantastico dei biancocelesti. Transfermarkt, però, ha voluto stilare la classifica delle squadre che hanno totalizzato più punti in Europa League nell'ultimo decennio, calcolando da "tre punti" anche le sfide a eliminazione diretta. Ebbene, in questa particolare classifica la Lazio si piazza al quarto posto con 114 punti ottenuti in 68 gare, con la media di 1,68 punti a gara. Un bottino che poteva essere forse più ricco se pensiamo a quanto accaduto in questa stagione, ma anche alle eliminazioni rocambolesche contro Ludogorets e Salisburgo. Ma che poteva essere più ricco anche se non ci fossero stati arbitraggi come quello di Collum a Istanbul nel quarto di finale d'andata contro il Fenerbahce nel 2013 o quello di Taylor a Siviglia lo scorso anno. La Lazio sfiora il podio, su cui salgono Siviglia, Villarreal e Salisburgo. Primi gli andalusi con 136 punti in 67 partite giocate, secondo il Sottomarino Giallo con 128 punti in 70 gare e terzi gli austriaci che hanno messo insieme 128 punti in 68 partite. La Lazio sopravanza Dinamo Kiev (quinta) con 113 punti e Atletico Madrid 105 punti.

