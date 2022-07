Lazio, la colonia spagnola tra calcio e tennis: in hotel si tifa Nadal

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si è conclusa la prima gironata di allenamenti tra le splendide montagne di Auronzo di Cadore. Seduta atletica e tattica in mattinata, partitella e tanto pallone nel pomeriggio. Da poche ore la rosa biancoceleste ha fatto rientro in hotel per la cena. Lo sport però non si ferma un attimo neanche sotto le Tre Cime di Lavaredo. Pedro, Luis Alberto e Raul Moro hanno pubblicato uno scatto dalla sala ristorante in cui seguono dal proprio cellulare i quarti di finale di Wimbledon che hanno visto come protagonista Nadal. Il campione spagnolo ha battuto al quinto set l'amricano Fritz staccando il pass per la semifinale che disputerà venerdì contro Kyrgios. Su Instagram la carica dei tre laziali: "Vamos Rafa".