Lazio, la festa dei 120 anni non si ferma: ecco il tour dei trofei

La festa per i 120 anni della Lazio non si ferma. La società ha pensato a una nuova iniziativa che coinvolgerà i tifosi biancocelesti presenti allo stadio. Un tour dei 16 trofei laziali nelle prossime partite casalinghe, un’esposizione della storia della Lazio che permetterà a chi si recherà all’Olimpico contro Spal, Inter e Bologna di vedere da vicino le coppe vinte dalla prima squadra della capitale. Questo il comunicato emesso dalla S.S. Lazio: “La Società, In occasione dei festeggiamenti per i 120 anni della S.S. Lazio, è lieta di comunicare che, dal prossimo 2 febbraio, sarà inaugurata un’iniziativa ideata e voluta dal Presidente Claudio Lotito: un museo itinerante accoglierà i 16 trofei, nazionali ed internazionali, conquistati dalla Lazio. Il primo appuntamento sarà in Curva Nord: in occasione del match Lazio-SPAL, nello spazio antistante il settore, i tifosi biancocelesti potranno ammirare la storia del Club attraverso i 16 trofei vinti nel corso degli ultimi 120 anni. La seconda tappa dell’iniziativa, prevista per il 16 febbraio, vedrà i trofei esposti all’ingresso della Tribuna Tevere in concomitanza della partita Lazio-Inter. Successivamente, il 29 febbraio prossimo, in occasione della sfida Lazio-Bologna, sarà coinvolto il piazzale antistante la Tribuna Monte Mario. Vi aspettiamo numerosi con i vostri bambini per celebrare insieme, ed in compagnia dei nostri 16 trofei, i 120 anni della S.S. Lazio." Un motivo in più per andare allo stadio.