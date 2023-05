Lazio, la festa può iniziare all'Olimpico: l'omaggio agli eroi del 26 maggio - VIDEO

Splende il sole su Roma, splendono gli eroi del 26 maggio sul prato dell'Olimpico. Più di 64.000 supporter hanno omaggiato gli uomini della storia, gli artefici di quella Coppa Italia vinta contro i giallorossi. Il capitano Mauri, Senad Lulic, Miro Klose passando per Biava, Candreva e Marchetti senza dimenticare Bizzari, Kozak, Brocchi, Ledesma, Konko, Cana, Crecco. Tutti in campo per ricevere l'applauso a dieci anni da quel successo. Uno a uno i protagonisti hanno sfilato sul campo con la coppa al centro a fare da padrone e l'omaggio di tutto lo stadio.

