Lazio, la lista dei convocati in ritiro: ci sono 23 calciatori

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - Una rosa provvisoria, in attesa dei nazionali e degli acquisti che si aggregheranno (si spera) a preparazione in corso. Gli allenamenti della nuova stagione della Lazio iniziano con i 23 calciatori convocati per Auronzo: 3 portieri, 7 difensori, 6 centrocampisti e 7 attaccanti. Sono gli uomini a disposizione di mister Sarri in principio di ritiro. Ecco la lista dell'attuale squadra biancoceleste:

PORTIERI:

1 Adamonis

2 Alia

3 Furlanetto

DIFENSORI:

1 Lazzari

2 Radu

3 Kamenovic

4 Floriani Mussolini

5 Ruggeri

6 Adeagbo

7 Marinacci

CENTROCAMPISTI:

1 Luis Alberto

2 Cataldi

3 Basic

4 Akpa Akpro

5 Bertini

6 Coulibaly

ATTACCANTI:

1 Immobile

2 Felipe Anderson

3 Pedro

4 Zaccagni

5 Moro

6 Romero

7 Cancellieri