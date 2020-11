Lazio, la moglie di Luis Alberto risponde sui social: "Tamponi, isolamento e sintomi. Vi racconto..." - FT

Qualche ora fa è arrivata la notizia che i tifosi attendevano: Luis Alberto è negativo al Covid-19. E con lui la moglie Patricia. La spagnola ha risposto alle domande dei propri seguaci Instagram, chiarendo la situazione relativa agli ultimi giorni: "Non ho avuto febbre, ma mal di ossa, testa e gola. Mi sentivo stanca tutto il giorno e avevo difficoltà a respirare. Ancora non ho nè gusto nè olfatto". Poi, sull'isolamento ha spiegato: "Io e mio marito ci siamo messi in isolamento nella parte superiore della casa, mentre i miei suoceri si sono occupati dei bambini per fare in modo che noi non entrassimo in contatto".

GLI INIZI - La moglie del centrocampista della Lazio ha raccontato anche il momento in cui ha scoperto di essere positiva: "Era da giorni che mi sentivo particolarmente stanca e con mal di ossa, però pensavo fosse causata dagli allenamenti. Mio marito ha fatto il test ed è risultato positivo. Nello stesso giorno ho fatto il test anche io insieme a tutta la famiglia. I miei suoceri che erano qui per passare qualche giorno con noi e i bambini sono risultati negativi, mentre io positiva".

È morto Sergio Matteucci: la voce del telecronista di Holly e Benji

Europa League, i risultati delle 21: il Milan cade a San Siro, dilagano le inglesi

TORNA ALLA HOMEPAGE