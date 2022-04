Lazio, la moglie di Mihajlovic ringrazia i tifosi biancocelesti: "Siete speciali" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sinisa Mihajlovic sta combattendo la sua seconda battaglia. Il tecnico del Bologna lotta ancora contro la leucemia e per questo non sarà in panchina nella gara del Bologna contro il Milan in programma lunedì. Come già accaduto in passato i tifosi della Lazio ancora una volta hanno dimostrato la loro vicinanza all'ex biancoceleste: "Coraggio Sinisa. Tira, lotta, segna e vinci ancora una volta", questo lo striscione esposto in Curva Nord e repostato dalla moglie di Sinisa. Arianna ha così scritto: "Grazie siete speciali".