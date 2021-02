Lazio, la Serie A esalta Luis Alberto: “Il Mago del match” - FOTO

Al minuto 24 di Lazio-Sampdoria, Milinkovic coglie di sorpresa della retroguardia ospite e imbecca Luis Alberto dentro l'area di rigore. Lo spagnolo si sistema il pallone sul destro e trafigge Audero con un diagonale chirurgico fissando il punteggio sul definitivo 1-0. È proprio grazie alla giocata del suo numero 10 che la squadra di Inzaghi porta a casa tre punti fondamentali per la classifica e per proiettarsi al meglio verso il match di Champions League contro il Bayern Monaco. Sesto gol in campionato per l'ex Liverpool esaltato anche dalla pagina ufficiale della Serie A che posta la foto della sua esultanza stile Spiderman e aggiunge: "Il mago del match".