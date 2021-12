Lazio, la Serie A incensa Luis Alberto: “Lo fa bellissimo” – VIDEO

Ancora una volta Luis Alberto è stato decisivo. Ieri nella gara contro il Venezia è subentrato dalla panchina a gara in corso ma ha saputo fare la differenza, di nuovo. I biancocelesti erano già in vantaggio 2 a 1 ma non bastava per chiuderla e allora ci ha pensato lui. È stato suo il gol del 3 a 1, ennesima magia tirata fuori dal cilindro. Ha fatto impazzire i tifosi presenti allo stadio, quelli a casa e anche la Serie A che ha condiviso sui suoi profili social ufficiali il video dell’azione scrivendo: “La chiama. La controlla…e lo fa BELLISSIMO! Il Mago chiude così #VeneziaLazio!”.

