Lazio, la Serie A lancia il sondaggio: "Luis Alberto è..." - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stata di certo la sua migliore stagione da quando è arrivato nella Capitale, ma anche quest'anno Luis Alberto ha lasciato il segno. Dopo un avvio difficile soprattutto nel rapporto con Sarri, il fantasista spagnolo è salito in cattedra riprendendosi il posto da titolare da mezzala sinistra e illuminando spesso e volentieri con le sue giocate di qualità I numeri dicono 5 gol e 10 assist in 34 presenze. La Serie A lo ha omaggiato di recente con un post sui social lasciando libero spazio ai tifosi. Su Twitter la Lega ha scritto solamente "Luis Alberto è...". Tra i commenti più belli "Pittore" e "Fuoriclasse".