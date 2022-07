Lazio, la Serie A ricorda la partita contro la Fiorentina e celebra Milinkovic

Fiorentina-Lazio è stata una delle partite più belle della Lazio nella scorsa stagione: la Serie A la ricorda celebrando Milinkovic...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una stagione formidabile, quella appena passata, per Sergej Milinkovic-Savic, in grado di raggiungere la doppia cifra in gol e assist. Il centrocampista serbo si è rivelato fondamentale sia nel realizzare, che nel far realizzare gol e a questo si aggiungono le grandi prestazioni individuali che hanno contribuito a portare la Lazio al quinto posto. Tra le partite più importanti della stagione va annoverata Fiorentina-Lazio, quando i biancocelesti si imposero al Franchi per 0-3 staccando i viola in classifica. In quel match un sontuoso Milinkovic ha trovato la rete su un bell'assist di Zaccagni, tanto che la Serie A tramite i suoi social ha voluto omaggiarlo pubblicando il video e la foto dell'esultanza con braccia larghe e volto compiaciuto, allegando una didascalia con scritto: "Milinkovic fa cose da Milinkovic...". Celebrato anche dalla Serie A, il Sergente ha raggiunto un livello invidiabile sooto goni punto di vista e ormai è sempre più protagonista e leader della sua Lazio.