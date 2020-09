Lazio, la società fa il conto alla rovescia: “Venti giorni al debutto!”

Manca sempre meno al ritorno in campo della Lazio, che il 26 settembre affronterà il Cagliari. I biancocelesti continuano a prepararsi per farsi trovare pronti all'appuntamento: dopo l'entusiasmante stagione da poco conclusa sarà necessario dare di più per migliorare ancora. La stessa società ha iniziato il conto alla rovescia sui propri canali ufficiali: "Mancano 20 giorni al nostro debutto stagionale in Serie A!".