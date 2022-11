Lazio, la società suona la carica: "Domenica c'è il derby, i ragazzi..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Mancano poco più di quarantotto ore e sarà tempo di derby: la Capitale si sta preparando alla sfida più attesa, l'atmosfera che si vive è piena di tensione ed emozione. Lazio e Roma sono pronte a darsi battaglia in quella partita dove tutti i valori tecnici e tattici entrano a far parte di un quadro più grande, in cui il carattere, la testa e la voglia di vincere la fanno da padroni. Tramite un post pubblicato sui social la società biancoceleste ha voluto suonare la carica in vista della sfida di domenica, mostrando la grinta trasmessa dai tifosi della Lazio alla squadra, dopo la sconfitta contro la Salernitana. A coronare il tutto è la didascalia sottostante che recita: "Domenica c'è il derby, facciamoci sentire! I ragazzi han bisogno di noi".