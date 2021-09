Lazio, la società suona la carica: "Galatasaray, arriviamo" - FOTO

Poche ore e Sarri e la Lazio debutteranno in Europa League. Ad aspettare la rosa biancoceleste per il match di domani pomeriggio alle 18:45 è il Galatasaray. Sarà una delle sfide più difficili del girone e si prospetta una bolgia di 26 mila tifosi turchi. La società capitolina però, seppur non sia permesso ai sostenitori biancocelesti di accedere al Türk Telekom Stadyumu, tiene in aggiornamento il popolo laziale via social. Ecco cosa recita il post appena pubblicato sul proprio account Instagram: "Galatasaray, arriviamo".

