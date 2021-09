Lazio Women, due calciatrici biancocelesti convocate per le Nazionali: i nomi

Il Mondiale di calcio femminile del 2023 è in programma in Australia e Nuova Zelanda. Questo pomeriggio inizia la fase a gironi che vedrà protagoniste due calciatrici della Lazio Women di Carolina Morace. Le due biancocelesti in questione sono Rachel Cuschieri per il Malta e Nora Heroum per la Finlandia. La loro convocazione con le rispettive selezioni sono state rese note tramite un comunicato della società biancoceleste: "Si gioca la fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali di calcio. Sono due le biancocelesti convocate con le rispettive nazionali: Rachel Cuschieri per il Malta e Nora Heroum per la Finlandia. Malta che scenderà in campo quest’oggi alle 18:00 contro la Danimarca, mentre Finlandia che giocherà martedì 21 settembre contro la Slovacchia alle 17:15. Questi gli impegni delle calciatrici biancocelesti che non saranno a disposizione di Coach Carolina Morace".

Lazio, Sergio: "Sarri con il tempo troverà il giusto mix di gioco ed equilibrio"

Galatasaray - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

TORNA ALL'HOME PAGE