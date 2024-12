Lazio, la squadra femminile in visita al Gemelli per l'iniziativa "Regalo sospeso" - VIDEO

Nei giorni scorsi capitan Zaccagni e sua moglie Chiara sono andati in visita al reparto pediatrico dell'ospedale Gemelli di Roma per portare tanti regali e qualche sorriso ai bambini ricoverati. Adesso è stato il turno anche della Lazio femminile, come raccontato dalla centrocampista Eleonora Goldoni sui social. Nel post pubblicato su Instagram, la squadra femminile si è recata in ospedale per l'iniziativa "Regalo Sospeso" in collaborazione con la Clementoni, storica azienda di giocattoli per donare qualche presente agli sfortunati bambini costretti a passare il Natale lontano da casa.

Questo il post della calciatrice: