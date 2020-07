Lazio, la squadra si divide sui metodi del nuovo nutrizionista

Si riflette in casa Lazio, su tutte le possibile cause dell'inspiegabile crisi che sta avendo la squadra. Tra le componenti sotto la lente di ingrandimento, ci sono anche i metodi del nuovo nutrizionista biancoceleste Fabbri, “consigliato” da Parolo, primo ad aver testato il modus operandi del dietista durante il lockdown. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, Il presidente Lotito, che si confronterà con tutto lo staff e la squadra, parlerà forse anche con il nutrizionista, convocato di solito a Formello solo per le partite. Nessun colpevole da processare, bensì cause e motivi della debacle biancoceleste da trovare e analizzare.

CARAMELLE – Toast con avocado, salmone o albume, niente gelato o frutta, (eccezion fatta per qualche mela). Sì alle caramelle, al rientro dalle trasferte, visto che “reintegrano gli zuccheri più velocemente”. Secondo il “Protocollo” del dietista poi, è consentito il caffè senza zucchero, non il tè: è ammessa solo acqua prima dei match, integratori di sali minerali Enervit nel riscaldamento e nei cooling break, e gel prima del fischio d'inizio. “Chi si nutrirà e integrerà in maniera adeguata, riuscirà a essere pronto per affrontare le partite”. Così aveva dichiarato il nutrizionista in un'intervista, ma non tutti però a Formello, visti anche i recenti risultati, sembrano esserne convinti.

