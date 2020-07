Calciomercato Lazio, caccia all'attaccante: ecco i nomi sulla lista di Tare

Attaccante cercasi. Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma la Lazio ha già le idee chiare, e quasi sicuramente, si adopererà per portare alla corte di Inzaghi un nuovo attaccante. Immobile, Caicedo e Correa, hanno dimostrato di potersi alternare con un impegno a settimana, così come l'apporto del giovane Adekanye, non basterà quando il prossimo anno si rigiocherà come tutti sperano, la Champions League, oltre alla Coppa Italia.

LUIS SUAREZ – Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, in cima alla lista del ds Tare, c'è sempre Luis Suarez. La pista che porta all'attaccante colombiano è in stand-by, ma non è stata abbandonata. Valutato 20 milioni dal Watford, Suarez, in prestito quest'anno al Real Zaragoza, è per il ds albanese la perfetta alternativa a Immobile, nonostante Inzaghi spinga per un profilo più esperto alla Giroud.

MORELOS – Un altro nome emerso da pochi giorni, è quello di un altro colombiano, Alfredo Morelos dei Rangers di Glasgow. Valutato dagli scozzesi anche lui 20 milioni, rispetto al connazionale però, vanta già tre anni di esperienza in Europa: con 18 gol segnati nel primo, 30 nel secondo, e 29 nell'ultima stagione, tra campionato ed Europa League. El Bufalo, chiamato così in patria, è un profilo molto interessante che i biancocelesti valutano. Su di lui, sono stati fatti sondaggi anche dal Napoli, Tottenham e Atletico Madrid, ma come dichiarato in una recente intervista dal suo agente, preferirebbe sbarcare in Serie A.

RASHICA – Altro nome accostato dall'Albania, è quello del kosovaro Milot Rashica. Seconda punta o esterno, lascerà quasi sicuramente il Werder Brema quest'estate, e su di lui hanno poggiato già gli occhi il Milan e il Napoli. La Lazio però, sembra propensa a fare un grosso investimento per un bomber e non per un'ala.

