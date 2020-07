Lazio, coperta corta per Inzaghi: prosegue l'emergenza infortuni

L'emergenza in casa Lazio non si ferma. Il morale della squadra è a pezzi e la situazione infortunati non migliora affatto. Inzaghi deve mandare in campo ogni volta gli uomini che stanno meno peggio, ma quasi tutti giocano con degli acciacchi. Il reparto più in difficoltà è il centrocampo: ieri si è fermato di nuovo Lucas Leiva, avvistato in Paideia per dei controlli, e ora il suo finale di stagione è a rischio. A lui si aggiunge l'acciaccato Cataldi, infortunatosi alla caviglia durante la prima gara post lockdown con l'Atalanta ma spesso utilizzato a mezzo servizio per mancanza di alternative. Anche Milinkovic convive con un fastidio al polpaccio che non gli permette di rendere al meglio, ma non può dare forfait. Sugli esterni stagione finita per Marusic. Per quanto riguarda la difesa, si punta al recupero di Luiz Felipe. Reduce da uno stiramento, il brasiliano è stato mandato in campo contro il Lecce e sabato contro il Sassuolo, seppur in panchina, era di nuovo indisponibile. Probabile che punterà la Juventus senza affrettare i tempi per Udine. In avanti Correa prosegue il suo percorso di recupero, conta di tornare per le gare finali ma sicuramente salterà la sfida all'Allianz Stadium.

LE SCELTE PER UDINE - Domani contro l'Udinese Inzaghi dovrà fare le sue scelte anche in vista della Juventus, gara in programma il prossimo lunedì. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, vicino ad Acerbi e Radu toccherà probabilmente di nuovo a Bastos, vista anche la squalifica di Patric. In regia il sacrificio verrà chiesto a uno tra Parolo, sempre in campo dalla ripresa del campionato, e Cataldi, dato il forfait di Leiva. Sull'out di sinistra Jony riprenderà il posto occupato da Lukaku contro il Sassuolo e davanti la solita coppia Caicedo-Immobile, con Adekanye pronto a subentrare per dare il suo apporto. La coperta è corta ma il momento è cruciale, la Lazio non deve mollare.

