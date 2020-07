PAIDEIA - Lazio, Leiva in clinica per dei controlli al ginocchio

Accertamenti in Clinica Paideia per Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano si è presentato nella mattinata per dei controlli al ginocchio destro operato ad inizio aprile. Non ha superato definitivamente il problema, gioca a denti stretti quando chiamato in causa vista la situazione di emergenza. Sono in programma ancora due sedute prima della trasferta di Udine, oggi nel pomeriggio la prima. Sarà utile per capire se la sua presenza per il prossimo impegno sia realmente a rischio.

