Lazio, la squadra torna in campo tra concentrazione e sorrisi - FOTO

Terminato il quindicesimo ritiro di Auronzo di Cadore, la Lazio ha fatto rientro a Roma per continuare a preparare l'inizio della nuova stagione. Prima della partenza direzione Germania, dove la squadra di Sarri si allenerà per qualche giorno e affronterà in amichevole il Genoa. Questa mattina i biancocelesti si sono mossi nel training center di Formello in una sorta di mini rifinitura. Sui social ha pubblicato una serie di scatti della mattinata in cui si segnala un super sorridente Milinkovic e dei concentratissimi Cancellieri, Romagnoli e Luis Alberto.