Lazio, Lady Immobile: “Non vedo l’ora di tornare allo stadio” - FOTO

La pandemia ha tenuto tutti lontano dal campo, anche una tifosa come lei. Lady Immobule vuole tornare sugli spalti per spingere la Lazio e supportare suo marito. Ciro continua a macinare gol e anche lui vuole tornare a mostrare la J di Jessica verso la tribuna. Lady Immobile ha espresso tutta la sua voglia di tornare all'Olimpico tramite una storia Instagram quando ancora si poteva entrare: "Non vedo l'ora di tornare".

LAZIO - BRUGES, CORREA PROVA A STRINGERE I DENTI

CHAMPIONS LEAGUE, LA LAZIO SI QUALIFICA SE...

TORNA ALLA HOME