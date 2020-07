Lazio, Lazzari raggiunge le 100 presenze in Serie A

Lazio - Brescia non è una partita speciale solo per Ciro Immobile (in cerca di reti per vincere la Scarpa d'Oro e non solo): anche Manuel Lazzari ha qualcosa da festeggiare. L'esterno biancoceleste ha raggiunto, con la presenza di oggi, i 100 gettoni in Serie A.

PRESENZE - Delle 100 apparizioni nel massimo campionato italiano, 31 sono state fatte con l'aquila sul petto, le altre 69 con la casacca della Spal. Avrebbe potuto giocare di più quest'anno, anche se le uniche 6 assenze sono state dettate da una scelta tecnica e da un'espulsione per diffida (proprio nella partita scorsa contro l'Hellas Verona). Il numero 29 è un giocatore fondamentale per Inzaghi, che lo ha fortemente voluto a Roma. L'anno prossimo sicuramente sarà, come durante questa stagione, protagonista indiscusso.