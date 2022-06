Lazio, le condizioni di Mattia Zaccagni e Manuel Lazzari: il comunicato

Il comunicato del club biancoceleste all'indomani degli infortuni che hanno costretto i due a lasciare il ritiro della Nazionale...

"Sorpreso? Anche a me, mi sembrava stessero bene ma loro mi hanno detto ieri di avere problemi e li abbiamo mandati a casa". Roberto Mancini ha commentato così gli infortuni che hanno costretto Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni a lasciare il ritiro della Nazionale alla vigilia del match con la Germania. La Lazio in mattinata ha diramato un comunicato per spiegare le condizioni fisiche dei due calciatori. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del club biancoceleste: "Lo Staff Medico della S.S. Lazio comunica che i calciatori Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni, durante gli ultimi allenamenti effettuati con la Nazionale presso il Centro Tecnico di Coverciano, hanno avvertito riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti. Per tali motivi saranno sottoposti nei prossimi giorni a controlli clinici e ad eventuali esami strumentali".