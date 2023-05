Lazio - Lecce, le pagelle dei quotidiani: male Hysaj, Immobile rompe il digiuno. E Sarri...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, chiamata a reagire dopo la brutta sconfitta a San Siro contro il Milan, non va oltre il pareggio contro il Lecce di Baroni. Anzi, rischia clamorosamente di perdere la gara. Va in vantaggio con Immobile, per poi farsi recuperare da Oudin, che sigla la personale doppietta e porta gli ospiti in vantaggio. A una manciata di minuti dal triplice fischio arriva la rete di Milinkovic che fa in modo che la Lazio possa guadagnare almeno un punto, salvando il salvabile. Brutta prestazione, tuttavia, quella degli uomini di Sarri, apparsi ancora una volta stanchi e poco brillanti. Male Hysaj che fa il fallo da rigore su Blin, così come Marcos Antonio, poco presente nella manovra e un po' "perso" al centro del centrocampo. Sufficienza per gli autori del gol, così come per Pedro che, entrato al posto di Felipe Anderson, stanchissimo e quasi mai pericoloso, dà ai biancocelesti lo sprint che mancava. Di seguito, le pagelle, da parte dei principali quotidiani sportivi, di tutti i calciatori che sono entrati in campo:

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6, Lazzari 5, Casale 5,5, Romagnoli 6, Hysaj 5, Pellegrini (dal 13' st) 6, Milinkovic 6, Marcos Antonio 5, Basic (dal 28' st) 5,5, Luis Alberto 5, Felipe Anderson 5, Pedro (dal 13' st) 6, Immobile 6, Zaccagni 5, Sarri 5,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6, Lazzari 6, Casale 5,5, Romagnoli 5,5, Hysaj 5, Pellegrini (dal 13' st) 6,5, Milinkovic 6,5, Marcos Antonio 5, Basic (dal 28' st) 6, Luis Alberto 6,5, Felipe Anderson 5,5, Pedro (dal 13' st) 6,5, Immobile 6,5, Zaccagni 5,5, Sarri 5,5.

