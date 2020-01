Lazio, Leiva e il tweet che fa impazzire i tifosi del Liverpool: "Yes, senor" - FOTO

Il passato non si dimentica, soprattutto se ti chiami Lucas Leiva e sei amato a dismisura da tutte le tifoserie delle squadre in cui hai giocato. Il rapporto tra il centrocampista della Lazio e il suo Liverpool non si è deteriorato. Su Twitter il brasiliano è stato ricoperto di affetto per aver postato semplicemente due parole: “Yes, senor”. Inizia infatti così il coro dedicato dalla Kop a Bobby Firmino ("Yes, senor, give the ball to Bobby and he will score”). Il giocatore dei Reds ha regalato la vittoria alla sua squadra segnando al minuto 84 in casa del Wolverhampton. Leiva dimostra ogni giorno di amare la sua Lazio, ma nel cuore riserverà sempre un posto per il Liverpool e i suoi supporter.

ROMA - LAZIO, LA CITTA' SI BLINDA

LAZIO, LE PAROLE DI DI CANIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE