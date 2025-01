Lazio, Liverani soddisfatto: "A Verona una dimostrazione di forza"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è ritornata a vincere. Dopo qualche piccola battuta d'arresto, a Verona la squadra di Baroni ha ritrovato lucidità, precisione ed entusiasmo. Ne è sicuro anche l'ex centrocampista biancoceleste Fabio Liverani, intervenuto ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole in merito: “Grande risposta a Verona, di una squadra che sa di essere più forte e lo ha dimostrato. Tutti molto bene, ma su tutti direi Dia: è l’arma di unione. Quando sta bene è un calciatore devastante: fa giocare bene, dà equilibrio. Credo sia il segreto di questa squadra. Anche Hysaj ha risposto alla grande. La scelta sul terzo gol non è scontata, devi avere grande visione perché in genere un attaccante tira ma Dia ha avuto la lucidità di vedere che il compagno, Zaccagni, era in una posizione migliore: è stata una giocata di livello alto".

"Castellanos-Dia? Hanno alchimia, si vede che hanno piacere di giocare insieme. Complimenti a Hysaj, è un professionista serio. Ha risposto presente alla chiamata. Gigot deve limare il suo impeto, capire i momenti delle partite ma ha grande fisicità. Coppia di difensori titolare? Gila-Romagnoli, ma comunque chiunque giochi con lo spagnolo è accompagnato bene. Dia dietro a Castellanos è stata una grande intuizione di Baroni. Gila? Ogni allenatore ha la sua idea del centrale di difesa. Per me è il prototipo del difensore moderno. E’ il più forte in rosa”.