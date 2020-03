Lazio, lo scherzo a Signori: sua moglie è disposta a tutto per una buona recensione...

Non dev'essere semplice intraprendere un'attività nell'epoca di TripAdvisor. Recensioni, commenti, stelline. Ormai fioccano i siti che permettono di giudicare qualsiasi ristorante, hotel e simili da dietro una tastiera. Un po' vigliaccamente - va ammesso -, una volta tornati a casa. E tra chi si strugge per avere sempre alto il valore delle proprie recensioni c'è anche Tina, la moglie dell'ex bomber della Lazio Beppe Signori. I due stanno infatti mandando avanti un Bed and breakfast a Bologna, nella propria casa in centro storico. Un'attività tranquilla, serena, fino a quando non ci hanno messo lo zampino Le Iene. Con la complicità della consorte di Signori, il noto programma Mediaset ha “spedito” all'interno del B&B un finto super recensionista “Michelin”: Favre. Una volta scoperta l'identità dell'ospite, la coppia ha cercato di fare di tutto per non deluderlo e strappargli un buon voto su Booking. Anche se l'ex biancoceleste ha iniziato a irritarsi quando il suo “fare di tutto” - aggiustare un problemino in bagno, solo questo, stop - si è scontrato con quello di sua moglie. Messaggini, note vocali, lettere “ambigue”. Tutti comportamenti che hanno portato verso la naturale direzione della scoperta più scontata: lei sopra di lui, svestiti, sul divano del B&B. Signori è incredulo (“Chiamo la Polizia”), fotografa la scena e nell'attesa rinchiude in camera l'amante di sua moglie. Chissà che fine avrebbe fatto il povero Favre senza l'arrivo tempestivo delle telecamere delle Iene... Solito "vaffa" di cortesia e volto finalmente disteso: questa volta lo storico ex Lazio se l'è vista brutta.

