Lazio, lo sfogo di Morrison sui social e il capitolo futuro: la situazione

Il contratto con l'Ostersunds prevedeva il trasferimento in prestito e un eventuale riscatto. Senza il quale Ravel Morrison sarebbe poi stato libero di accasarsi da svincolato, con la conclusione del legame con la Lazio fissata per il 30 giugno 2019. Scaduto il contratto con l'Ostersunds, dunque, il centrocampista britannico ha rotto le righe al termine dell'ultima gara - disputata da titolare - prima della sosta estiva. Una volta ripresi i lavori al centro sportivo del club rossonero, l'assenza del centrocampista è stata interpretata da alcune testate britanniche come la sua ennesima alzata di testa. Scatenando la rabbia del diretto interessato: "Il mio contratto con l'Ostersunds è finito. Non me ne sono andato, per cui non ascoltate le bugie di questa gente disperata che prova a tirare fuori una storia dal niente. Sono rimasto lontano da questa pessima stampa per anni. Lasciatemi in pace, per favore", ha scritto Morrison su Twitter. Il club svedese è subito sceso in campo per proteggere il classe '93: "Il contratto di Ravel Morrison è scaduto ed è per questo motivo che Ravel non era presente quando l'Ostersunds ha ricominciato a lavorare dopo la pausa estiva", ha specificato la società in una nota ufficiale.

MORRISON, IL FUTURO - Il club ha poi fatto il punto sul futuro del ragazzo: "Seguendo quanto emerso attraverso i media svedesi (SVT) e stranieri (Daily Mail) su Ravel Morrison, l'Ostersunds vuole chiarire che c'è sicuramente un discorso aperto tra Ravel Morrison, il suo agente e il club sul prolungamento contrattuale. Il direttore tecnico dell'Ostersunds, David Webb, ha sempre avuto un dialogo sul futuro con l'agente di Morrison. 'Siamo molto contenti del percorso di Ravel Morrison all'Ostersunds. Ora vedremo cosa succederà in futuro. Continuiamo a parlare con Ravel e il suo agente, vediamo cosa fare', dichiara l'allenatore Ian Burchnall". Un comunicato che, di fatto, smentisce la ricostruzione di Niclas Lidström, addetto ufficio stampa dell'Ostersunds, ai microfoni della tv svedese SVT Sport appena due giorni fa. "Ho parlato con Ian (Burhnall, ndr). Non abbiamo più contatti con lui, la vedrei come un capitolo chiuso. Ha fatto le valigie, nulla fa pensare a un suo ritorno". Evidentemente, però, il capitolo non è affatto chiuso: Ravel Morrison potrebbe continuare a scrivere la sua storia all'Ostersunds.