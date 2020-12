Lazio, Longhi: "Immobile non ha reso a Dortmund perché non era funzionale"

Immobile alla Lazio ha trovato il giusto equilibrio, cosa che non era successo nella sua esperienza a Dortmund. Questa sera il bomber biancoceleste tornerà in Germania da avversario e proverà a trascinare i compagni verso gli ottavi di Champions League. Ospite di Sky Sport, il giornalista Bruno Longhi ha provato a spiegare perché King Ciro si è trovato meglio in biancoceleste che in giallonero: "Ciro Immobile è il terminator di questa Lazio, è la squadra perfetta per lui perché è una squadra bravissima nelle ripartenze. Immobile al Borussia Dortmund può essere paragonabile a Eriksen adesso all'Inter, il suo modo di attaccare gli spazi non era funzionale al modo di giocare di quel Borussia Dortmund".