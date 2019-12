Lazio, Lopez: "Continuità impressionante! Complimenti ad Inzaghi..."

L'ex centrocampista biancoceleste Antonio Lopez, a qualche ora dal termine della gara contro il Cagliari, si è espresso sulla sfida ai microfoni di Lazio Style Radio: “La Lazio sta avendo una continuità impressionante, spaventosa. Ha vinto una partita incredibile, in casa di una grande squadra come il Cagliari. Mi è piaciuta la mentalità e lo spirito dei biancocelesti, che hanno inseguito la vittoria fino all'ultimo senza accontentarsi di un pareggio che sarebbe stato importante, viste anche le occasioni di raddoppio fallite dai sardi. Bravo Inzaghi a inculcare una mentalità vincente, otto vittorie di fila non si ottengono per caso. Adesso ci sarà la Supercoppa, ennesimo banco di prova contro la Juventus. Questa squadra non ha limiti, anche se non credo possa lottare per lo scudetto. Sognare però non costa nulla, l'importante sarà non perdere l’umiltà”.

