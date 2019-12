RIVIVI LA DIRETTA - Lazio Eternal Wonder, Lotito: "Iniziativa che porterà grandi benefici al territorio"

AGGIORNAMENTO ORE 13.15 - Termina qui la conferenza stampa.



AGGIORNAMENTO ORE 13.10 - Lotito risponde alle domande dei giornalisti: "Questa iniziativa comporta degli adempimenti da parte della società e della regione che sono quelli di insidiarsi nel tessuto di Riad e delle zone limitrofe. L'Arabia in questo momento è un punto nevralgico del sistema, dal punto di vista economico è tra i più ricchi e non sarebbe disdicevole se delle strutture arabe facessero investimenti nel Lazio. Il loro è un mondo nuovo, in espansione, con una popolazione giovane e in movimento, che ha voglia di approfondire e conoscere. C'era anche quella limitazione relativa alle donne allo stadio, che è stata superata. Ci saranno delle iniziative in questo senso per dar risalto alla figura della donna nel mondo arabo. Ci sono 100 paesi in collegamento, sarà vista in tutto il Mondo, quindi sarà un veicolo che può consentire una penetrazione nel territorio importante. Il Lazio avrà grandi benefici da questa iniziativa. Le cifre spese sono davvero esigue (circa 200mila euro) rispetto al ritorno che ci sarà. Si potranno creare condizioni favorevoli sia per la Lazio che per la Regione".

AGGIORNAMENTO ORE 12.58 - Ora è il turno di Luiz Felipe: "Ieri sera è stata una grande partita, ci abbiamo creduto fino all'ultimo e questo è lo spirito che vogliamo. Anche col Sassuolo Caicedo è entrato e ha segnato a poco dalla fine. Le partite si vincono anche così, come dice il presidente. Cacio e pepe? Non la so cucinare però mi piace tanto la cucina italiana".

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Ora è il turno di Daniele Leodori, vice presidente della Giunta regionale del Lazio: “Lo sport veicolo di promozione sociale e turistica. Andiamo in un territorio complesso come quello orientale. Anche in preparazione dell’expo del prossimo anno, 2020, abbiamo pensato fosse opportuno promuovere questo messaggio tramite i calciatori, che nei video hanno esaltato le caratteristiche della nostra regione, per dare un’idea che sia aperta al mondo, anche a Paesi lontani di noi. Replica del 2009, della Supercoppa di Pechino. A distanza di 10 anni abbiamo replicato quei modelli e quegli obiettivi, c’è la volontà di aprirci ad altri mondi. Domani partirà una delegazione che tornerà il 20, Confindustria e rappresentanti regionali per trovare situazioni di collaborazioni anche con le realtà imprenditoriali del territorio mediorientale. Abbiamo aderito alla proposta di Lotito, lo ringraziamo, per noi c’è l’opportunità di far conoscere le proprie meraviglie. CI saranno più di 60 Paesi collegati, non potevamo non cogliere questa possibilità. Otterremo risultati importanti, faccio l’in bocca al lupo alla Lazio nella speranza che si possa vincere la Supercoppa”



AGGIORNAMENTO 12.55 - Prende la parola Lotito: "La Supercoppa che abbiamo giocato in Cina ha dato grandi risultati. Sia alla società sia alla regione Lazio. Chi più del Lazio può offrire dal punto di vista ambientale e culturale, una rappresentazione del made in Italy. Ritengo che questo connubbio possa far portare avanti un discorso più lungo. Le società di calcio hanno grande risalto a livello mediatico. Il mondo arabo approccia adesso al mondo del calcio ed ha fame di calcio. Hanno messo a disposizione tante risorse purché giocassimo lì la Supercoppa. Mi auguro quindi che il tutto sia coronato anche da un risultato. Ci confrontiamo con una società del Nord, speriamo che possano prevalere il Lazio sul Piemonte".



AGGIORNAMENTO ORE 12.50 - Vengono proiettati i video anticipati, dove i calciatori della Lazio parlano di loro stessi promuovendo il territorio del Lazio e i suoi prodotti tipici.



AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - Prende la parola Anna Nastri: "Oggi promuoviamo il logo Lazio Eternal Wonder, abbiamo preparato dei video realizzati da Immobile, Parolo e Acerbi oltre all'allenatore Inzaghi. Hanno l'obiettivo di promozione del territorio dal punto di vista sportivo, turistico e culturale".



E ora testa alla Supercoppa italiana. La Lazio, dopo aver battuto il Cagliari in extremis, si ritrova a Formello. In sala stampa all’Olimpico invece va di scena “Lazio Eternal Wonder”, iniziativa promossa dalla Regione per dare visibilità al territorio in vista della sfida in Arabia Saudita. Saranno presenti il vice presidente della Giunta regionale del Lazio, Daniele Leodori, vice presidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il difensore biancoceleste Luiz Felipe. Anche nel 2009, prima della finale di Supercoppa di Pechino, la Regione e il club siglarono un accordo simile.