Lazio, Lopez: "Il gioco di Sarri mi piace, i giocatori lo seguiranno. Italia? Mi sto ricredendo"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Antonio Lopez ha parlato, prima di tutto, della Nazionale di Roberto Mancini. L'ex centrocampista della Lazio ha spiegato: "Adesso verranno gli impegni più importanti, ma la squadra mi piace. Mancini è stato eccezionale a creare il cosiddetto spogliatoio, il gruppo. Sotto questo aspetto siamo veramente messi bene. Ha dato quella mentalità che nelle nazionali è difficile avere e gestire. Sembra un club, evidentemente la sua esperienza è stata importante. L'ha impostata in questo modo. I calciatori come Bonucci o Chiellini si sono messi al pari dei più "piccoli". Tra i giovani c'è una gran voglia di raggiungere l'obiettivo, si è creato un mix pazzesco. Avevo dei dubbi, ma mi sto ricredendo. Credo che arriveranno in fondo, l'Italia è all'altezza delle cosiddette grandi. Il tecnico è un coraggioso, in campo entra per vincere".

IL GIOCO DI SARRI - "A me il gioco di Sarri piace tantissimo. Ce l'ho ancora in mente il suo primo anno, era la più bella squadra da vedere. Sicuramente i giocatori lo seguiranno, avranno un altro tipo di impostazione. Vorranno mettersi subito in mostra per non perdere il posto. Ci sarà da divertirsi. Se il gruppo non lo segue, non vai da nessuna parte. E alla Juventus è successo un po' questo. Ha trovato delle difficoltà, con lui devi abituarti al lavoro, al sacrificio. Sono fiducioso, abbiamo un bel blocco di giocatori. La base c'è. La qualità ce l'abbiamo, possiamo competere con le titolate".

