Italia, gli azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo: la decisione

L'Italia non si inginocchierà contro il razzismo prima della gara degli Europei contro l'Austria in programma sabato 26 giugno alle 21:00 a Wembley. La decisione è stata presa dopo le tante polemiche scaturite da quanto accaduto prima del match contro il Galles quando metà squadra è rimasta in piedi e metà si è appunto messa in ginocchio. Per questo motivo si è deciso in modo uniforme di adottare un unico comportamento che per gli azzurri sarà quello di rimanere in piedi. Nella giornata di ieri a Coverciano il gruppo si è confrontato e ha preso questa decisione,

Calciomercato Lazio, l'agente di Torreira apre: "Vuole tornare in Italia"

Calciomercato Lazio, Il Messaggero: "Tre big sulle tracce di Luis Alberto"

TORNA ALLA HOME