Lazio, Lopez: "La mentalità è il punto di forza. Ora giocare solo per vincere!"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Lopez per parlare dei biancocelesti: “La Lazio ha cambiato mentalità e questo aspetto sta diventando il punto di forza della compagine di Simone Inzaghi. Ieri i biancocelesti sono scesi in campo facendo capire da subito che erano arrivati a Genova per vincere l’incontro. La formazione capitolina vanta inoltre grande qualità ed è molto temuta dagli avversari. Il Bologna in questo momento sta soffrendo, non è più brillante come un mese fa. La formazione rossoblù vanta comunque una buona classifica, ma non è da sottovalutare perché è una compagine in possesso di calciatori di valore. I biancocelesti, se vogliono continuare a tenere il passo della Juventus devono continuare a giocare esclusivamente per vincere. A breve, inoltre, la Lazio giocherà a Bergamo contro l’Atalanta, sarà una partita decisiva perché si affronteranno le due formazioni più spettacolari del campionato. Dal canto suo, la compagine biancoceleste sta portando avanti un grande cammino in Serie A TIM”.